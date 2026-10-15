De Rossi: “La vittoria contro la Fiorentina ha significato tanto per noi. Adesso c'è fiducia"

Questo pomeriggio l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi, a due giorni dalla trasferta contro la “sua” Roma, ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia: e schiarante il tecnico non ha potuto fare a meno di tornare sull'ultima vittoria in campionato contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

"Come è andata la settimana dopo la vittoria contro? Li ho visti bene. Hai usato la parola giusta: fiducia. Abbiamo parlato di tante cose a cui aggrapparsi quando non arrivano risultati ma mancava un'iniezione di fiducia. Torni e lavori con uno spirito diverso. Il nostro lavoro lo abbiamo fatto anche quando i punti non arrivavano però è ovvio che ora si lavori un pizzico di fiducia in più. La strada davanti a noi è lunga ma abbiamo dimostrato di fare cose abbastanza buone".

“Ho preparato la partita di sabato come tutte le altre”

Ha parlato anche del suo ritorno nella Capitale: "Come la partita dell'anno scorso, l'ho preparata come le altre ed ero concentrato sulla gara.

Forse il fatto di aver già giocato contro la Roma può aiutarmi ad essere un po' più freddo ma la vera differenza è che la partita scorsa di andata l'ho preparata peggio mentre la seconda un po' meglio. Il valore della Roma è cresciuto rispetto a quella di dicembre scorso. E' una squadra incredibilmente forte e ieri ha comunque dato la dimostrazione".

“Contro il Real Madrid ho visto una Roma spaventosa”

Ha anche aggiunto: "Ci sono statistiche che dicono che il 30% dei gol arrivano da calci piazzati, quindi non è discorso solo della Roma. Vogliamo sempre trarne vantaggio. L'anno scorso quando eravamo messi male in classifica, abbiamo tratto vantaggio dalle situazioni da calci da fermo.

La Roma però è messa bene, ha saltatori e un portiere come Gollini. A volte è anche un caso, a volte. leri, oltre ai dettagli sui calci piazzati, ho visto una squadra veramente spaventosa".

“La vittoria contro la Fiorentina ha significato tanto per noi”

Ha spiegato anche l’importanza della vittoria contro la Fiorentina: "Ha significato tanto la vittoria perché poi noi siamo legati ai risultati. E' una partita che abbiamo vinto meritatamente ma nella stessa gara gli episodi hanno girato a nostro favore mentre contro il Frosinone l'approccio è andato benissimo ma ci sono stati episodi sfavorevoli. lo sono responsabile dei risultati e della classifica del Genoa. Avevamo bisogno di essere felici nel nostro stadio. Parlare che non si vinceva dalla gara di Pisa mi disturbava, a parte il fatto che per tre mesi non si è giocato. Vanoli a Firenze viene sempre ringraziato per quanto ha fatto l'anno scorso e noi abbiamo fatto una cosa simile. Per le voci mi sono volontariamente estraniato, mi sono schiaffeggiato le mani quando volevo entrare su un social, perché poi le critiche venivano da lì. Ho girato la città e non ho percepito negatività, astio e rancore ma solo parole di sostegno e incitamento e questo me lo ricorderò per sempre".

“Contro i Viole per la prima mezzora El Sharaawy è stato fondamentale”

Un commento anche sulla grande prestazione di El Shaarawy contro i Viola: "Lo abbiamo preso per fare il quinto ma in questa fase della sua condizione fisica fare il quinto per lui potrebbe essere pesante contro squadre con esterni che spingono molto e cosi contro la Fiorentina lo abbiamo protetto con uomo alle spalle come Vasquez giocando a quattro ma ci darà lo spunto che ci serve sulla fascia. Penso sia stato evidente che sia

'scoppiato' dopo 35-40 minuti ma se questi sono i 35 minuti che fa ogni partita, corriamo il rischio di giocare dieci minuti con un giocatore un po' 'spompato' e magari sostituirlo quando non ce la fa più. Fermo restando che la sua condizione fisica salirà velocemente perché si allena bene, lo butto dentro perché è un animale da competizione, è un campione, un giocatore importantissimo per squadre importantissimo e per noi deve diventare non la ciliegina sulla torta ma un titolare che ci porterà punti. C'è percorso da fare e da rispettare. C'è un precampionato che manca ma di quelli che hanno fatto il precampionato con noi sabato in campo c'erano solo Ellertsson, Otoa e Frendrup".