La Juventus è vicinissima a ingaggiare il suo nuovo portiere. E così si affievoliscono le voci su De Gea

Salvo sorprese, sarà El Dibu Martinez il nuovo portiere della Juventus. I bianconeri hanno trovato l'intesa con il calciatore argentino, disposto anche ad abbassarsi lo stipendio per cominciare una nuova avventura in Italia a 34 anni. Buona notizia per la Fiorentina, che a questo punto vede scemare l'interesse di Spalletti per De Gea.

De Gea più vicino a restare

Il portiere spagnolo era infatti la prima alternativa per la Juventus, qualora non fosse arrivato neanche uno degli obiettivi principali e quindi Alisson, Vicario e lo stesso Martinez. Su De Gea sarà poi la Fiorentina a fare delle valutazioni ma l'impressione è che, complice anche la volontà del portiere di restare a Firenze, il rapporto possa continuare nella prossima stagione.