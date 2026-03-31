Parisi: "È come se la nostra stagione iniziasse adesso, non possiamo abbassare la guardia. Sarà un finale importante e difficile"

Fabiano Parisi, terzino della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola, intervenendo sulla preparazione in vista dell'ultima parte di stagione.

Le parole di Parisi

Principalmente stiamo lavorando sull’aspetto fisico: non avendo partite ravvicinate, possiamo concentrarci maggiormente su questo aspetto. Contro il Verona serviranno motivazione e fame di risultato. È una gara fondamentale, uno scontro diretto in cui ci giochiamo la salvezza. Da domani inizieremo a studiare l’avversario, ma la priorità resta mantenere alta la concentrazione su noi stessi".

Sul finale di stagione

“Mi aspetto un finale di stagione importante: sarà difficile e non dovremo mai abbassare la guardia, restando sempre concentrati. Per noi, è come se il campionato iniziasse adesso”.