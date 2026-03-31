Quell'intreccio fra Dodò, Parisi e Solomon. Una soluzione sotto la lente d'ingrandimento di Vanoli. Mentre Mandragora...

Come riportato da La Nazione, nella giornata odierna riprenderanno gli allenamenti al Viola Park. Paolo Vanoli, in attesa del ritorno dei nazionali, inizierà a studiare le soluzioni tattiche per la sfida salvezza contro il Verona.

Undici titolare

La sensazione è che i titolari contro il Verona non si discosteranno molto da quelli scesi dal primo minuto con l'Inter. La prestazione contro i nerazzurri è stata una delle più convincenti nella sciagurata stagione della Fiorentina; per trovare continuità Vanoli ripartirà da quella formazione, anche se alcuni cambi sono obbligati…

Assenze e rientri

L'assenza di Dodò è molto probabile e questo costringe il tecnico a cambiare i suoi piani. Parisi dovrebbe essere impiegato basso a destra e il suo posto sull'ala dovrebbe andare a Solomon, al rientro dopo settimane di stop. Anche le condizioni di Mandragora però sono da valutare e anche Fortini continua ad avere problemi alla schiena. Lo scrive La Nazione.