Dodò e la Fiorentina tirano un sospiro di sollievo, ma i tempi di recupero rimangono incerti e Vanoli studia le possibili alternative...

Sospiro di sollievo in casa Fiorentina: l'infortunio del terzino destro Dodo è risultato meno grave del previsto dopo gli esami d'approfondimento. Il brasiliano è uno dei calciatori più impiegati in questa stagione e un lungo stop avrebbe complicato molto i piani viola.

Tempi di recupero di Dodò

Gli esami diagnostici hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra, ma Dodo proseguirà lo stesso il suo programma personalizzato. L'esterno sudamericano con molta probabilità non sarà presente contro il Verona, sfida cruciale per la lotta salvezza. Già più probabile vederlo in campo nella difficilissima partita di Conference contro il Crystal Palace.

Possibili sostituti

Vanoli intanto studia le possibili alternative: Fortini, suo sostituto naturale, è ancora alle prese con problemi alla schiena. Più percorribili le soluzioni di adattamento di Parisi sulla corsia destra oppure di Comuzzo come terzino bloccato. Lo scrive La Nazione.