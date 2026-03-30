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Sospiro di sollievo per Dodô: ecco il report medico della Fiorentina sul suo infortunio

Redazione /
Dodo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina ha pubblicato sui propri canali un report medico ufficiale sulle condizioni fisiche di Dodô, che sabato aveva lasciato anzitempo l'allenamento a porte aperte al Viola Park per un problema alla coscia. 

Il report

“ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato”

I tempi

La buonissima notizia è che non sono state riscontrate lesioni. Rimane da capire se il giocatore tornerà a disposizione in tempo per la trasferta di Verona, che ad oggi sembra un obiettivo fattibile per il brasiliano. 

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