Sospiro di sollievo per Dodô: ecco il report medico della Fiorentina sul suo infortunio
La Fiorentina ha pubblicato sui propri canali un report medico ufficiale sulle condizioni fisiche di Dodô, che sabato aveva lasciato anzitempo l'allenamento a porte aperte al Viola Park per un problema alla coscia.
Il report
“ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato”
I tempi
La buonissima notizia è che non sono state riscontrate lesioni. Rimane da capire se il giocatore tornerà a disposizione in tempo per la trasferta di Verona, che ad oggi sembra un obiettivo fattibile per il brasiliano.