Ghilardi si allontana dalla Fiorentina: inserimento di una squadra di Serie A per il ragazzo. Ma c'è una clausola che fa gongolare i viola...

Asse di mercato caldo quello che lega Fiorentina ed Hellas Verona: se per il prestito di Nicolas Valentini manca solo l'ufficialità, si era parlato anche di un possibile scambio tra società che avrebbe visto Biraghi raggiungere Verona, in cambio di Daniele Ghilardi, ex Primavera Fiorentina che oggi ha giocato contro il Monza. Tuttavia, secondo quanto riporta Sportitalia, la trattativa sarebbe rallentata e un'altra squadra di Serie A si è inserita per il centrale classe 2003.

Si tratta del Como, che ha già quasi chiuso l'affare per portare Ikonè al Sinigaglia e che ora si interessa fortemente a Ghilardi. La Fiorentina guarda con interesse anche alla cessione del ragazzo, in quanto la società viola detiene anche il 50% sulla percentuale della rivendita.