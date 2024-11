Guai per un ex Juve in Cile. Vidal indagato per violenza sessuale

Vi ricordate di Arturo Vidal? E' difficile dimenticare l'ex centrocampista della Juventus, che spesso fa parlare di sé e lo ha fatto anche stavolta direttamente dal Cile.

Guai per Vidal

Vidal, come riferito da Radio ADN, avrebbe partecipato ad una festa con i suoi compagni di squadra del Colo Colo per poi provare a fuggire dal posto di blocco in evidente stato di ebbrezza. Vidal e compagni sono stati portati alla stazione di polizia per poi essere rilasciati.

Inchiesta per stupro

La procura tuttavia avrebbe aperto un'inchiesta per violenza sessuale ai danni del centrocampista cileno. La presunta vittima è una ventiduenne che si trovava in questo locale con alcuni amici. Adesso le indagini sono state affidate ad un esperto di criminalità.