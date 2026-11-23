Il debutto con la Fiorentina è rimasto un sogno. Stasera Lorenzo Lucchesi ritroverà la squadra per cui tifa e lo farà da avversario. Fiorentino, classe 2003, il difensore ha inseguito a lungo un posto nella prima squadra viola senza riuscire però a esordire.

Giro largo

Per trovare spazio nel calcio che conta, ha dovuto fare un percorso che lo ha portato prima alla Ternana, poi alla Reggiana e infine proprio al Monza, che lo ha riscattato dopo la promozione in Serie A. Il distacco dalla Fiorentina dunque, per lui è diventato definitivo (anche se il club viola ha una percentuale sulla sua futura rivendita).

Punto di riferimento

Lucchesi ha trovato la fiducia di Ivan Juric. Il difensore l’ha ripagata con prestazioni convincenti, fino a diventare uno dei riferimenti della retroguardia brianzola.

Stasera avrà di fronte la maglia che ha sempre sentito sua. Un’emozione particolare per chi ha sognato sempre di indossarla in prima squadra.