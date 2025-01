Nel turno delle 15 di questa 20sima giornata di Serie A sono due le partite andate in onda. Al Castellani, l'Empoli ha perso contro il Lecce per 1-3; al Bluenergy Stadium, invece, i padroni di casa dell'Udinese hanno sfidato l'Atalanta: finisce 0-0.

La cronaca delle partite

Partita scoppiettante ad Empoli: inizio horror degli azzurri, che nel giro di 11 minuti combinano due disastri difensivi concedendo due gol, il primo a Tete Morente ed il secondo a Krstovic. Al 21simo, poi, è costretto al cambio Ismajli per infortunio. Il rientro in campo degli uomini di D'Aversa è più convincente, ed appena due minuti dopo l'intervallo è Cacace ad acccorciare le distanze, su assist di Gyasi. Tuttavia, a gioire è il Lecce, che al 91simo trova il definitivo 1-3 con gran gol di Krstovic dal limite dell'area.

Tutt'altra situazione in Friuli, dove la partita fatica a sbloccarsi. Al 24simo si fa male Djimsiti, sostituito da Hien. Grandissimo rischio per gli orobici allo scadere del primo tempo: Alexis Sanchez, all'esordio da titolare in stagione in Serie A, colpisce il palo di testa e, sulla ribattuta, colpisce la traversa. Doppia chance clamorosa che però non si concretizza. Il copione non cambia nel secondo tempo: è un pareggio a reti bianche quello del Bluenergy Stadium.

Come cambia la classifica

L'Atalanta fallisce l'aggancio al Napoli e rimane a -2, Udinese che allunga sulla Roma (che ha una partita in meno) al nono posto. Nello scontro salvezza a gioire sono i salentini, che raggiungono quota 20 punti e agganciano proprio l'Empoli.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 44, Atalanta 42, Inter* 40, Lazio 36, Fiorentina* 32, Juventus 32, Bologna* 28, Milan* 27, Udinese 26, Roma 23, Torino 21, Empoli 20, Genoa 20, Lecce 20, Verona 19, Parma 19, Como 19, Cagliari 17, Venezia 14, Monza 10. *una partita in meno