Ranieri: "Impossibile andare piano con Vanoli, ci carica ogni minuto dell'allenamento. A Genoa sarà dura, ma saremo pronti"
Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Luca Ranieri, intervenendo sulla prossima partita contro il Genoa e sul ritorno in panchina di mister Vanoli.
Le parole di Ranieri
“Abbiamo lavorato tanto sotto l'aspetto atletico e fisico. Stiamo facendo doppie sedute, sono cose che servono a tutti per essere pronti alla ripartenza contro il Genoa. L'arrivo di Vanoli? Parecchi di noi lo conoscevano già. Ci dà carica e grinta ogni minuto dell'allenamento. Con lui non puoi non andare veloce”.
Sul Genoa
“Sappiamo che con il Genoa a Marassi sarà difficile, saremo in uno degli stadi più caldi d'Italia. Ci stiamo preparando per essere pronti sabato".
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