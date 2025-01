Spalletti: "Sarei favorevole a un ritorno in Nazionale di Chiesa. Contro la Fiorentina, Daniel Maldini…"

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Luciano Spalletti ha parlato di alcuni giocatori in funzione convocazioni. Ecco le sue parole a Vivo Azzurro TV sull'ex Fiorentina Federico Chiesa: “Favorevole a reintegrarlo? Assolutamente sì. Vorrei averlo sotto controllo, soprattutto per il livello del nostro calcio. Quelli che hanno questa qualità di guardarti negli occhi e di sfondare la linea che hanno davanti… non è che siano tanti”.

“Daniel Maldini? Benissimo contro la Fiorentina”

Su Daniel Maldini: “Ho visto la partita contro la Fiorentina, ha fatto un gol bellissimo e ha messo in mostra delle giocate molto importanti. Potrebbe risultare utile alle partite che poi giocheremo”.