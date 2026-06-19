Pronto il programma di preparazione: ecco tutte le amichevoli estive della Fiorentina

Ci siamo, tra qualche settimana inizierà ufficialmente la preparazione estiva della Fiorentina in vista della prossima stagione. E gli impegni sono stati già ufficializzati.

Via alla preparazione: c'è il programma

Il club ha appena diffuso il programma delle amichevoli. Il 19 luglio ci sarà la canonica sfida alla Primavera, mentre il 22 arriverà il Gubbio al Viola Park. Poi sarà la volta di volare in Inghilterra per le sfide contro QPR e Watford. A Bagno a Ripoli, il 6 agosto, sarà poi ospite il Deportivo La Coruna.

Ecco le amichevoli estive

19 luglio ore 18.30, Fiorentina vs Primavera Fiorentina, Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park

22 luglio ore 19.00, Fiorentina vs Gubbio, Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park

25 luglio ore 16.00, Q.P.R. vs Fiorentina, Matrade Loftus Road – Londra

29 luglio ore 20.30, Watford vs Fiorentina, Vicarage Road – Watford

6 agosto ore 20.00, Fiorentina vs Deportivo La Coruna, Stadio Curva Fiesole – Rocco B. Commisso Viola Park