Repice: "Non penso che Vanoli attaccherà il Napoli. Difficoltà? Allegri mette sempre a posto le cose"

Lo storico radiocronista Francesco Repice è intervenuto a Radio Napoli Centrale per analizzare la sfida di domani tra Fiorentina e Napoli. Queste le sue parole.

Sulla sfida contro la Fiorentina

"Non penso che Vanoli attaccherà il Napoli, penso che farà blocco basso e proverà a ripartire. Una grande squadra dovrà capire come scardinare il blocco basso. Se si cade nell'inganno si fa una brutta fine. Se invece si farà girare palla con pazienza, andando sulla prima punta, si può trovare uno sbocco".

Su Napoli e Bologna

“Più in difficoltà il Napoli o il Bologna? Per me, entrambe le squadre. Adesso per i rossoblù c'è da assimilare un modo diverso di stare in campo e i modi di allenare di Palladino. Alla base dei cambiamenti ci sono anche questioni relazionali, come accaduto a Firenze. Penso che a Napoli ci sia tanta voglia di giocare a pallone, che porta sempre risultati: Allegri mette sempre a posto le cose”.