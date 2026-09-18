Rafa Marin: "Dobbiamo tornare nella parte di classifica che compete al Napoli. Obiettivo minimo la Champions. Su Allegri..."

Il difensore del Napoli Rafa Marin ha rilasciato un'intervista all'emittente partenopea Radio Kiss Kiss. Lo spagnolo ha parlato anche dell'inizio di campionato titubante e imminente partita contro la Fiorentina.

L'inizio di stagione

“La vittoria contro il Bologna era fondamentale per noi - ha detto il difensore partenopeo - Avevamo un assoluto bisogno di ritrovare i tre punti dopo i passaggi a vuoto delle partite precedenti. Questo risultato deve rappresentare il nostro punto di ripartenza. Con mister Allegri mi trovo bene, mi piace molto come lavora e l'impostazione degli allenamenti”.

Traguardi stagionali

Il calciatore si è poi soffermato sugli obiettivi stagionali: “Dobbiamo tornare nelle posizioni di vertice della Serie A, il posto che compete al Napoli, oltre a centrare nuovamente il pass per la Champions League. Senza dimenticare la Coppa Italia: conquistarla sarebbe un traguardo splendido”.