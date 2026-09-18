Altra tegola in casa Napoli: Allegri perde un titolare per la partita con la Fiorentina
Spinazzola in azione
Un'altra brutta notizia per il Napoli in vista della partita di domenica sul campo della Fiorentina. Dopo aver perso Meret e Alisson Santos, che rientreranno solo dopo la sosta delle Nazionali, Allegri dovrà fare a meno anche di un altro titolare.
Si ferma Spinazzola
Leonardo Spinazzola ha infatti saltato l'allenamento mattutino a causa di una lieve contrattura la bicipite femorale della coscia destra. Un nuovo infortunio per un calciatore che, in questo avvio di stagione, aveva sempre presenziato in campo.
Convocazione difficile
Le condizioni di Spinazzola saranno valutate nei prossimi giorni, con Allegri che dovrà verificarne la disponibilità per domenica. Ad oggi, però, sembra molto difficile che possa essere presente contro la Fiorentina.
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