A Napoli possono sorridere: Fiorentina possibile ultima partita senza un big della rosa

Il Napoli si appresta ad affrontare la Fiorentina con diverse assenze, tra cui quella di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è operato nelle scorse settimane per una lieve aritmia, il programma di recupero sta procedendo nel migliore dei modi e, dopo lo spavento iniziale, spunta già la possibile data del rientro in campo.

Ecco quando potrebbe tornare

Stando a quello che riporta Sky Sport, il Napoli punta a riavere in campo il suo guerriero della mediana il 10 ottobre, in occasione della sfida contro il Frosinone ovvero la prima dopo la pausa per le Nazionali. Evento che si può concretizzare così a breve solo se ci sarà l'ultimo e definitivo step del suo recupero, rappresentato dal superamento a parte di McTominay dei test per ottenere nuovamente l'idoneità sportiva.

Il parere dell'ex medico della Nazionale

Della situazione di McTominay ha parlato anche Enrico Castellacci, storico medico sociale della Nazionale, ai microfoni di Stile TV: “Con l’ablazione, se il ragazzo recupera velocemente, nel giro di un mese si può rientrare in campo. Quindi ben venga questa sosta. L’aritmia di tipo benigno dà fastidio, ma non fa necessariamente interrompere l’attività. I medici avranno valutato che il giocatore non poteva continuare a giocare. Non è molto pericolosa, ma lo può diventare in futuro se non si interviene".