Cecchi: "Magari deluderà le attese, ma un calciatore così lo aspettavamo da anni. Speriamo siano 'Mastantuoni e furmini'"

“Mastantuoni e furmini”. Parafrasando un vecchio slogan coniato dai tifosi della Fiorentina (con tanto di maglietta) per il bomber Luca Toni, s'inquadra perfettamente l'entusiasmo che in queste ore si respira a Firenze per l'arrivo di Franco Mastantuono dal Real Madrid.

Entusiasmo che ha coinvolto anche il giornalista Stefano Cecchi, che su Facebook ha scritto: "Magari non manterrà le promesse. Magari alla fine ci rimarremo male come con Beltran o con Latorre. Magari litigherà con tutti e a Kean dirà che lui sta al rap come Lupoli stava al fiuto del gol e Gianni Munari alla visione del gioco. Magari il 4-3-3 non sarà adatto a lui e Grosso dovrà inventarsi il 4-2-3-1 o l' 1-1-8.

Magari farà le bizze come Sottil, prenderà più treni di Kharja, si rivelerà impalpabile come Okon, stroncherà una pernice impagliata come Cerci e alla fine giocherà le stesse partite di Portillo, Benalouane e Toledo. Ma per adesso penso solo che un giocatore così potenzialmente pazzesco lo aspettavamo da anni e dunque sognare è d'obbligo! Ben arrivato Francotirador detto anche "Nueva Joya". E che con te in campo, per noi possano essere di nuovo Mastantuoni e furmini".