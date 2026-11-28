Alessandro Bocci, noto e stimato giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

“L'Udinese mi preoccupa perché…”

Queste le sue parole: “Sono molto preoccupato per la trasferta di Udine, perché vedo una Fiorentina che non cresce e presenta troppi limiti e difetti strutturali. Continuare a subire due gol a partita è insostenibile e la squadra è stata costruita male fin dal principio, vincendo finora solo due volte e dovendo sempre rincorrere segnando quattro reti”.

Sulle scelte di Vanoli

Il giornalista ha poi proseguito: “Vanoli deve procedere d'istinto, senza farsi condizionare da ambiente, dirigenza o rosa: ora serve fare punti con scelte in autonomia. L'attacco? Pellegrino sta facendo il possibile in una squadra in difficoltà e senza rifornimenti, mentre Beto sta crescendo e potrebbe avere motivazioni speciali a Udine: i due si equivalgono, quindi non mi sorprenderebbe veder partire il portoghese titolare”.