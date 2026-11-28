Cristiano Masitto, ex giocatore ed ex allenatore degli Allievi della Fiorentina, è intervenuto al Pentasport su Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sul momento della Fiorentina

Queste le sue parole: “Da esterno diventa sempre più complesso analizzare la situazione. Un'annata negativa può capitare a chiunque, ma due di fila non sono ammissibili per la Fiorentina: probabilmente si è sottovalutato il pericolo. A fine stagione bisognerà sedersi a tavolino e pianificare tutto con serietà, prendendo esempio da club come il Cagliari. Faccio però fatica a intravedere una società in grado di supportare concretamente l'allenatore per uscire da questa crisi, e questo aspetto è forse il più preoccupante”.

“Su Ranieri e Zaniolo vi dico che…”

Spazio poi ad alcune riflessioni su Luca Ranieri e Nicolò Zaniolo, allenati dallo stesso Masitto ai tempi degli Allievi della Fiorentina: “Ranieri ha un ottimo piede sinistro, è prezioso nella costruzione della manovra ed è meno un elemento da impatto fisico. Quando la squadra gira riesce a completare entrambe le fasi, mentre nei momenti di difficoltà si dimostra più un giocatore da fioretto che da sciabola. Zaniolo, invece, lo vedo in netta ripresa, più sicuro nelle giocate e valorizzato, e tutti dovrebbero sentirsi così”.

Su Udinese-Fiorentina

“Quella di domani sarà una partita complicata perché si affrontano due formazioni in un momento delicato, dove a prevalere sarà la paura di scoprirsi. Credo che le opzioni siano due: o si rischierà pochissimo, oppure si giocherà a ritmi bassi per venti o venticinque minuti a frazione, badando soprattutto a non correre rischi”.