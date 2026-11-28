Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese.

“Ho pensato alla difesa a tre, ma…”

Queste le sue parole: “Con la società mi confronto quotidianamente, apprezzo profondamente la possibilità di poter parlare con Paratici e con Ferrari. La difesa a tre? A Firenze la difesa a tre non piace molto, da quando ci ho pensato si sono fatti male due difensori (ride, ndr). È chiaro che ci ho pensato, ma al momento ho dovuto chiamare due difensori della Primavera da quanto siamo corti. Non è il momento di pensare al mercato di gennaio e ad eventuali interventi in difesa”.

Sul rischio esonero

“Io a rischio? Chi fa questo lavoro sa di essere sempre in discussione. Non è nella mia testa pensare a queste cose, il mio unico pensiero è rivolto alla partita con l'Udinese. Sono ancora convinto di essere l'uomo giusto al momento giusto”.