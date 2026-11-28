Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese.

Analogie e differenze con la passata stagione

Queste le sue parole: “Rispetto allo scorso anno parliamo di due percorsi completamente differenti: è chiaro che l'obiettivo adesso sono i 40 punti, ma far parte del percorso e della crescita che dovremo avere nel corso della stagione. Bisogna lavorare, quando si inizia un nuovo processo è sbagliato pensare che al lato economico corrisponda esattamente a quello sportivo”.

“Questa squadra ha talento”

L'allenatore viola ha poi proseguito: “Questa squadra ha talento, ma va messo a disposizione della squadra e da quello si deve costruire qualcosa. Questo progetto si basa su tre-quattro stagioni, non è che si può pretendere lo Scudetto al primo anno. C'è un percorso per sognare, ma ci vuole tempo”.