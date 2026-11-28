In conferenza stampa prima della partita tra Roma e Monza ha parlato l'allenatore del brianzoli anche della scorsa partita contro la Fiorentina.

La lettura di Juric

“All'inizio della partita non mi aveva convinto del tutto il nostro gioco, mancava la pressione che avevo chiesto. Dopo il 25esimo minuto invece abbiamo iniziato a riconquistare più palloni, alzando i ritmi e osando di più, fino a imporre il nostro gioco”.

La ripresa

“Tra gli ultimi venti minuti della prima frazione e i primi quindici della seconda abbiamo messo in campo quello che volevo. Abbiamo lasciato qualche spazio in contropiede, ma cercavo proprio quell'atteggiamento. Nel finale ci siamo compattati dietro per difendere il vantaggio”.