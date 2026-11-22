Sulle pagine de La Nazione si dà una lettura diversa della sfida di domani sera, concentrata sull'attuale allenatore del Monza, Ivan Juric, in passato vicino alla Fiorentina.

Il nome sul taccuino

La partita è delicata per il tecnico croato, perché dopo quattro sconfitte di fila la società ha iniziato a fare valutazioni su di lui: tuttavia nel 2020, reduce da una stagione molto positiva a Verona, c'era anche lui tra i candidati alla panchina viola per il dopo-Iachini (che poi Commisso riconfermò). Fu invece il Torino la squadra che puntò su Juric: domani sera è quindi una sfida anche contro il passato per l'allenatore, che però sarà assente per squalifica.

Precedente storico

Spazio ai precedenti: quattordici le sfide per Juric contro la Fiorentina, che ha raccolto contro i viola uno storico molto equilibrato con quattro vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte. L'ultima volta, però, ha fatto sorridere i viola: c'era lui sulla panchina giallorossa quando incassò il 5-1 al Franchi, nell'ottobre del 2024… e dieci giorni dopo si ritrovò senza squadra.