Ubaldo Scanagatta, noto e stimato giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sulla partita col Monza

Queste le sue parole: “La partita col Monza per la Fiorentina rappresenta un esame delicato contro un avversario a caccia di punti salvezza: dovremo assolutamente evitare i soliti primi tempi opachi scendendo in campo con la giusta grinta”.

Sull'attacco

Spazio poi a qualche riflessione sull'attacco: “Pellegrino sta confermando un impatto straordinario ma ha bisogno che la squadra lo serva con molti più cross e palloni giocabili; allo stesso tempo, giovani come Mastantuono e Njie hanno enormi margini di crescita ma devono compiere il definitivo salto di qualità, mentre Gnonto ha già mostrato grande personalità nei pochi minuti disputati”.

“Sul mercato vi dico che…”

Spazio poi ad una considerazione finale sul mercato: “La rosa attuale è già completa e difficilmente arriveranno rinforzi a gennaio: c'è totale fiducia in Vanoli e nella sua abilità nel gestire i giovani e ricompattare lo spogliatoio per risalire la china”.