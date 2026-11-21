Pino Vitale, direttore sportivo di lungo corso, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

“Nelle prossime partite…”

“Il lavoro di Vanoli non mi sta facendo impazzire, penso che possa dare molto di più a questa Fiorentina. Personalmente, però, voglio rimanere positivo: le prossime cinque partite sono alla portata della Viola, giocando come contro la Juventus e col 4-2-3-1 c'è la possibilità di far bene”.

“A Monza vai per vincere”

Vitale ha poi proseguito: “A Monza non devi andare per giocare, ma per vincere: prestazioni come quella col Genoa non sono più ammissibili. Se l'obiettivo è la vittoria, almeno tre tra Mastantuono, Atta, Gonçalves e Njie devono giocare. Mercato? Io prenderei un difensore d'esperienza come Acerbi e un regista, ruolo che secondo me né Oulai né Fagioli sentono completamente proprio”.