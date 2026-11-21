Vince e convince la Lazio di Gennaro Gattuso, che nella conferenza stampa post partita si è voluto soffermare sulla giocata con cui Kenneth Taylor ha dato il via all'azione del 2-0, tirando in ballo anche una leggenda della Fiorentina.

Sulla giocata di Taylor

Queste le sue parole: “Taylor ha una visione di gioco che solo pochi altri hanno: il novanta percento dei giocatori non avrebbe mai nemmeno pensato la giocata che è riuscito a realizzare: invece ha intuito prima di tutti una palla che a me non sarebbe mai passata per l'anticamera del cervello”.

“Solamente Rui Costa…”

Gattuso ha poi proseguito: “Vede cose che sfuggono a chiunque altro, forse soltanto uno come Rui Costa sarebbe stato capace di un'invenzione simile”.