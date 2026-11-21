Lorenzo Amoruso, ex difensore viola ed oggi noto opinionista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

“Ecco cosa penso di Mastantuono”

Queste le sue parole: "Su Mastantuono non sono sorpreso dalla scarsa abnegazione nel ripiegare difensivamente quanto piuttosto dalla scarsa incisività negli ultimi metri: deve imparare a sfruttare le caratteristiche dei compagni oltre a migliorare nelle scelte finali.

“Sulla rosa vi dico che…”

L'ex viola ha poi proseguito: “Profili come Mastantuono o Njie hanno le potenzialità per diventare devastanti, ma devono crescere. La squadra va in affanno sulle palle lunghe e negli spazi aperti perché non riesce a mantenere una linea difensiva omogenea, ed è un aspetto su cui bisogna decisamente progredire. La responsabilità principale ricade inevitabilmente sul tecnico, ma anche i giocatori devono assumersi i propri oneri rispetto ai compiti tattici richiesti in campo: la Fiorentina fatica ancora a rispettare determinate consegne”.