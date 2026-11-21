Si sono da pochi minuti conclusi i due anticipi di Serie A, ossia Lazio-Lecce e Como-Cagliari: per entrambe le formazioni di casa sono arrivate due vittorie nette, come testimoniato dai risultati finali.

Lazio-Lecce 3-0

La Lazio ha superato il Lecce con un netto 3-0 allo Stadio Olimpico. La partita si è sbloccata nel corso del primo tempo, al 25', grazie a un bel colpo di testa di Noslin su cross preciso di Isaksen. Nel secondo tempo il Lecce ha provato a reagire e a rendersi pericoloso, ma la difesa biancoceleste ha retto e la squadra di casa ha sfruttato gli spazi in ripartenza. Al 68' è arrivato il raddoppio ancora con Noslin, autore di una pregevole doppietta finalizzando da sotto misura un assist di tacco di Taylor. Nel finale, a sancire il definitivo 3-0, ci ha pensato Frattesi al 90', freddando Falcone con un delizioso pallonetto su imbeccata di Cancellieri. Un successo solido che permette ai biancocelesti di consolidare il proprio cammino in vetta alla classifica.

Como-Cagliari 2-0

Il Como ha regolato il Cagliari con un autoritario 2-0. La formazione di Fàbregas ha sbloccato l'incontro nel corso del primo tempo, al 24', grazie a un inserimento aereo vincente di Ramón, abile a ribadire in rete di testa sugli sviluppi di un cross calibrato da Yan Couto. Nella ripresa i lariani hanno continuato a gestire il match trovando il raddoppio al 56': ancora una volta l'azione è nata dai piedi di Couto, il cui traversone preciso ha pescato al centro Da Cunha, autore del colpo di testa del definitivo 2-0. Il Cagliari ha provato a reagire con iniziative sporadiche, ma la retroguardia comasca e le parate di Butez hanno blindato la porta, regalando ai padroni di casa tre punti preziosi

La nuova classifica

La nuova classifica di Serie A: Lazio 32, Inter 28, Roma 27, Como 26, Milan 24, Frosinone 20, Juventus 18, Bologna 17, Cagliari 16, Napoli 15, Torino 14, Atalanta 14, Genoa 13, Lecce 10, Fiorentina 9, Sassuolo 8, Monza 7, Venezia 6, Udinese 5, Parma 5.