Juric: "Contro la Fiorentina abbiamo dominato, i ragazzi hanno fatto come volevo"
Ivan Juric, alla vigilia di Roma-Monza, ha ripercorso la sfida contro la Fiorentina per evidenziare quanto di buono fatto dai suoi giocatori finora.
Sulla sfida contro la Fiorentina
In tribuna per squalifica, l'allenatore croato ha detto: “Contro la Fiorentina non siamo partiti benissimo, non eravamo aggressivi come volevo. Poi dopo 25 minuti abbiamo preso in mano la partita e fatto quello che volevo”.
Sul finale di partita
Qualche imbarcata sporadica dei viola? Juric commenta: "Dominando la partita si lascia qualcosa in contropiede, ma dopo il 2-0 abbiamo fatto quello che volevo vedere. Alla fine ci siamo anche abbassati per gestire”.
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