Ivan Juric, alla vigilia di Roma-Monza, ha ripercorso la sfida contro la Fiorentina per evidenziare quanto di buono fatto dai suoi giocatori finora.

Sulla sfida contro la Fiorentina

In tribuna per squalifica, l'allenatore croato ha detto: “Contro la Fiorentina non siamo partiti benissimo, non eravamo aggressivi come volevo. Poi dopo 25 minuti abbiamo preso in mano la partita e fatto quello che volevo”.

Sul finale di partita

Qualche imbarcata sporadica dei viola? Juric commenta: "Dominando la partita si lascia qualcosa in contropiede, ma dopo il 2-0 abbiamo fatto quello che volevo vedere. Alla fine ci siamo anche abbassati per gestire”.