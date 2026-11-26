A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore gigliato Alberto Malusci, che ha spaziato nell'attualità a tinte viola di casa Fiorentina, concentrandosi soprattutto sul ritiro che oggi ha preso il via al Viola Park in vista della trasferta di Udine.

‘Cosa cambia rispetto ad una giornata normale?’

"A cosa serve questo ritiro? Se è un ritiro punitivo e lunedì si è fatta una partita brutta, perdendo 3-0 a Monza, non è che si aspetta giovedì. Bisognava farlo subito, ma non al Viola Park, a Udine magari, visto che dobbiamo giocare lì, ma iniziare giovedì non ha senso. Cosa cambia rispetto ad una giornata normale fare in questo modo? Sono 4 mesi che i calciatori stanno insieme, hanno bisogno di perdere le partite per fare questo? Io spero che questo non sia un ritiro punitivo, ma conoscitivo e che possa fare bene alla squadra".

‘Bisognava aprire il Viola Park alla gente’

“Se si voleva restare al Viola Park, bisognava aprire i cancelli alla gente, non vedo altre strade. Ho sempre visto il ritiro come una punizione, come quando i genitori ti dicono di andare in camera tua quando sbagli qualcosa. Forse anche noi dobbiamo restare un po' tutti con i piedi per terra, soprattutto quando qualcuno di loro fa qualcosa di buono, su Mastantuono per esempio. A me piace, ma serve qualcuno che tenga i calciatori con i piedi per terra”.