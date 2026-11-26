Cesare Prandelli avrebbe fatto una scelta diversa per la Fiorentina dopo la sconfitta di Monza. L’ex allenatore viola, intervenuto in occasione della presentazione dell’associazione intitolata a Celeste Pin, ha spiegato nelle parole trasmesse da Lady Radio come avrebbe vissuto la settimana che porta alla trasferta di Udine.

Niente ritiro, ma presenza in città

“Firenze per capirla bisogna amarla, tutto il resto viene da sé. Mi sono arrabbiato in questi ultimi due giorni, non avrei mandato in ritiro i giocatori, ma li avrei portati a star vicino alla gente, ai tifosi, a capire che cosa significa la Fiorentina”.

“Un club strutturato dovrebbe avere un riferimento costante”

Prandelli ha allargato il discorso alla comunicazione della società e al rapporto con la piazza, esprimendo anche la disponibilità a dare un consiglio al club: “Non sono mai entrato nelle dinamiche di una società, ma un club strutturato dovrebbe avere un riferimento costante, una strategia di comunicazione. È chiaro che in un momento che non vinci diventa tutto complicato. Non cerco nulla personalmente, ma amo la Fiorentina e mi piacerebbe dare un suggerimento ogni tanto. Una settimana così devi viverla vicino alla gente, non devi avere paura della gente che ama la Fiorentina anche nelle difficoltà”.

Sulla delicatezza del momento, l’ex tecnico viola ha concluso: “Paura no, però bisogna stare molto attenti”.