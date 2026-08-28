Il Frosinone perde pezzi per la Fiorentina: un attaccante non prende bene la mancata cessione e...

A poche ore dalla partenza di questo pomeriggio alla volta di Firenze, in vista della sfida di domani in programma allo Stadio Franchi alle ore 18.30 contro la Fiorentina, arrivano brutte notizie per il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini. La situazione vissuta dai ciociari è molto simile a quella che ha vissuto negli scorsi giorni la Fiorentina con Moise Kean, che dovranno fare a meno di uno dei loro pilastri offensivi.

Come Moise Kean, Ghedjemis cerca la rottura con il Frosinone

Secondo quanto riportato da TuttoFrosinone .com in vista della delicata ed esaltante sfida del Franchi contro i viola di Fabio Grosso, Alvini dovrà fare a meno di Fares Ghedjemis. L’esterno offensivo non è salito sul pullman della squadra e non prenderà parte alla trasferta di Firenze. Una decisione a dir poco incredibile che si consuma nonostante la società giallazzurra abbia rispedito al mittente, in modo fermo e continuo, tutte le offerte arrivate nelle ultime settimane per trattenere il calciatore in Ciociaria. Un'assenza pesante e inattesa che rimescola improvvisamente le carte e le opzioni offensive a disposizione dello staff tecnico alla vigilia del match.

I reali motivi dietro questa decisione

Le motivazioni sarebbe però infatti legate al calciomercato, sul giocatore sarebbe infatti piombato un importante club europeo. Stiamo parlando dei francesi del Monaco, che negli ultimi giorni ha manifestato un forte interesse per Ghedjemis prima di formulare una prima offera economica al Frosinone. Il club laziale però pretende di più e per il momento blocca la trattativa. Il giocato, spazientito, ha scelto di arrivare allo stratto non raggiungendo Firenze con il resto della squadra.