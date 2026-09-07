Funaro: "Centenario emozionante, è la festa dei tifosi e della città, continueremo a celebrarlo. Vanoli? Gli daremo il benvenuto"

Dal Centro Tecnico di Coverciano, dove si sta tenendo la 47° edizione del Premio Nereo Rocco, arrivano le parole di Sara Funaro, sindaca di Firenze.

Sull'evento e sul Centenario

“Sempre un premio importante, che negli anni ha premiato tanti talenti e grandi personalità: fa parte della storia della nostra città che va valorizzato e ricordato sempre. Il Centenario della Fiorentina è stato emozionante, la storia della Fiorentina è un pezzo di storia di Firenze, è stata un'emozione vivere quei momenti: è la festa dei tifosi e della città. E non è ancora finito, perché continueremo a ricordare questi cento anni".

Sull'allenatore

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