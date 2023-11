La Nazione: Crocevia per l'Europa a 'scontri' pari

In prima pagina sul QS de La Nazione in edicola stamani si legge: "Una questione di Champions". All'interno a pagina 4: "Il duello un crocevia per l’Europa. E gli scontri pericolosi sono pari".

Poi a pagina 5: "Nzola o Beltran? Quesito sempre di attualità. Ma Kouame può sparigliare le carte in tavola" e in basso: "I nazionali sono tornati e Nico guida il gruppo Gonzalez pronto a ’riprendersi’ la squadra".

