Mastantuono: "Mi sento benissimo da quando sono andato in Italia, ho cambiato la mia vita"

Poco più di mezz'ora in campo con l'Argentina per l'attaccante della Fiorentina, Franco Mastantuono.

“La mia vita è cambiata in Italia”

Il talento di casa viola ha espresso parole entusiastiche su questa esperienza a Firenze: “Mi sento benissimo da quando sono andato in Italia e ho cambiato un po' la mia vita. Mi sento molto bene e mi diverto molto. Scaloni? Mi dà molta libertà di gioco e lo apprezzo”.

“Dura restare fuori dai Mondiali”

Poi ha aggiunto: “È dura essere stato escluso dalla rosa per i Mondiali, ma ho sempre fatto il tifo per i miei compagni e per l'Argentina. Hanno disputato un Mondiale incredibile che credo abbia reso orgogliosi tutti gli argentini. Ora penso all'inizio di un nuovo percorso, in cui mi sento bene e potrei avere un'opportunità, ma soprattutto, sto lavorando per la Nazionale”.