Anche l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è unito al ricordo del direttore generale della Fiorentina Joe Barone, raggiungendo la camera ardente e parlando ai media presenti: “Per me è un vero gigante. Ci scherzavo, io lo sfottevo spesso. Cosa ha perso il calcio? Dipende tra professionismo e umanità. Il calcio perde una persona perbene, che ha dato la vita in ciò che ha fatto”.

E aggiunge: “Quando è arrivato a Firenze, io l'avevo incontrato in Lega insieme a Commisso; vi assicuro che ha dato la vita per la Fiorentina. La bella cosa è che era molto affiatato con Pradè, hanno tentato in tutti i modi di riportare la Viola nei nidi che merita. Mi dispiace stare qui. Ho perso un fratello”.