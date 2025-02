Un ex Viola lascia Fabregas (e Ikoné) per andare a raggiungere Cabral

Andrea Belotti è sempre più vicino al trasferimento in Portogallo. Il Benfica, che detiene anche il cartellino di un altro ex Fiorentina, Cabral, sta attualmente risolvendo gli ultimi dettagli per la trattativa, asserisce Sky Sport.

Belotti al Benfica

L’intenzione del Como, proprietario del suo cartellino, è quella di cedere l’attaccante a titolo definitivo, o in prestito con un obbligo di riscatto facilmente raggiungibile. Al momento, i due club stanno discutendo riguardo la formula: nel caso non dovesse essere trovata l’intesa sull’obbligo, Belotti si trasferirà in prestito cercando di trovare la soluzione così a giugno.

Ikoné IN, Belotti OUT

Un altro giro insomma per l'ex Viola che proprio un anno fa arrivava a Firenze per cercare di rimediare alla crisi di gol di Nzola e Beltran. Fabregas dunque ha accolto Ikone, di proprietà Fiorentina, per lasciar partire un altro ex, seppur con ruoli piuttosto diversi.