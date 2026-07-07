FOTO - La calda accoglienza di Gudmundsson a Dragusin: "Benvenuto fratello"
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina ha pubblicato su Instagram una foto di Dragusin, giunto questa mattina a Firenze per le visite mediche con il club viola.
Esperienza comune
Tra qualche ora il difensore rumeno sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Tra i giocatori viola, Albert Gudmundsson lo ha accolto in viola repostando sui propri profili social la foto dell'ex-nuovo compagno di squadra.
La foto
I due hanno già giocato insieme al Genoa. L'islandese ha accolto Dragusin scrivendo: “Benvenuto fratello”, in inglese.
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