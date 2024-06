Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex sindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno anche del tema Franchi. Queste le sue parole: "Chi ha gestito la vicenda Franchi deve essere mandato a casa. Non si può vivere come una battaglia personale una vicenda che va avanti da 30 anni. Commisso ha fatto bene a fare il Viola Park e ha patrimonializzato così la sua società. Se la Fiorentina va in Champions League, speriamo, dove giochiamo? Se non facevamo i lavori li perdevamo? Falso, li spostavi altrove. Ho sempre detto di essere contrario ai fondi pubblici messi sullo stadio. Se li usi per prendere voti ti devi vergognare.

Il Franchi è bello, ma davvero pensiamo che la gente venga a Firenze per vedere la Curva Ferrovia? Ma di cosa stiamo parlando? Quelli del Bruges ci prendono in giro e a me gira le scatole. Non c'è una rottura personale con Nardella, c'è una rottura politica".

E ancora: “Adesso c'è una proprietà ed è guidata da Rocco Commisso. Ho sempre detto che farei di tutto per la Fiorentina. Voglio vincere qualcosa. Se posso far qualcosa per far vincere questa squadra, sono qui. Posso fare anche il facchino”.