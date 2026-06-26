La proposta del PAOK per Bianco. E così la Fiorentina ha rifiutato

Era già ufficiale da tempo, Alessandro Bianco resterà un calciatore di proprietà della Fiorentina. L'esperienza al PAOK Salonicco del centrocampista italiano è stata tutto sommato positiva, ma il club greco ha fatto un passo indietro.

Bianco-PAOK, ecco perché è finita

Il PAOK aveva già deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il classe 2002, fissato a 4 milioni di euro. Come riporta Alfredo Pedullà, tuttavia, i bianconeri avevano fatto un'altra proposta: poco meno di 2 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

Il rifiuto della Fiorentina

Queste condizioni hanno spinto la Fiorentina a rifiutare l'offerta. Bianco, così, tornerà in viola a valutare le proposte che gli arriveranno. Ci sono interessamenti sia dall'Italia che all'estero.