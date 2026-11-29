Vanoli e un cambio di modulo in programma: la richiesta arriva direttamente dalla società
I tre giorni di ritiro al Viola Park sembrerebbero essere serviti alla Fiorentina per analizzare gli errori e ritrovare compattezza all'interno del gruppo squadra.
La novità del modulo: una richiesta della società
La novità principale potrebbe riguardare il sistema di gioco. Vanoli è orientato a passare al 4-3-3, inserendo un centrocampista in più per garantire maggiore equilibrio e solidità alla squadra. Una soluzione che, secondo quanto riferito da Repubblica, va anche nella direzione auspicata dalla società, con l'obiettivo di dare alla Fiorentina un'identità più chiara e una migliore gestione delle partite.
E sul campo…
Sicuramente a Udine servirà una squadra compatta e pronta a reggere l'intensità dell'avversario, senza perdere ordine e personalità anche nei momenti di difficoltà.
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