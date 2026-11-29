Sul Corriere dello Sport viene presentata così la partita tra Udinese e Fiorentina, con un approfondimento su quelle che sono le situazioni del ds Fabio Paratici e dell'allenatore Paolo Vanoli in questo momento: ‘Sarà scontato, ma Udinese-Fiorentina è un mezzogiorno (e mezzo) di fuoco. Una partita senza ritorno tra due squadre con l’acqua alla gola che mai, a un terzo del cammino, avrebbero immaginato di trovarsi in questa situazione angosciante. Chi sbaglia è perduto. I friulani, ultimi in classifica, hanno numeri ancora più spaventosi della Viola: 8 sconfitte, 5 di fila in casa dove hanno conquistato appena un punto, alla prima giornata, contro il Como’.

‘Sarebbe un errore cosmico fidarsi, perché…’

L'approfondimento prosegue: ‘Ma fidarsi dei numeri, quando c’è di mezzo la strampalata banda di Vanoli, sarebbe un errore cosmico come ha appena dimostrato la sciagurata trasferta nel vecchio Brianteo. Il Monza veniva da quattro sconfitte consecutive e si è rimesso in moto proprio contro la Fiorentina. Altrettanto vuole fare l’Udinese, che sogna l’aggancio’.

‘Vanoli non è al sicuro, mentre Paratici…’

E poi: ‘L’ultima lezione speriamo sia servita. Le ripartenze sin qui sono state sciagurate: dopo Genova, è arrivata Monza. Partite abbordabili fallite completamente sotto ogni aspetto. Oggi è attesa un’inevitabile reazione. Altrimenti ci potrebbero essere conseguenze. Vanoli non è al sicuro, mentre lo è Paratici, che questa squadra, con troppi limiti, l’ha costruita. L’ultima nella tana friulana è stata un disastro, come Monza, stesso risultato. Anche il ricordo, amarissimo, di quella lezione dovrebbe consigliare agli sprovveduti viola di tenere alta la soglia dell’attenzione’.