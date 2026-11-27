Il ritiro al Viola Park è iniziato ieri all'ora di pranzo in casa Fiorentina, con Vanoli che ha guidato il primo allenamento dopo aver rivisto in sala video gli errori commessi nella sconfitta di Monza.

Dirigenti presenti

Presenti sia Goretti che Ferrari fin dalla mattina presto, mentre Paratici ha raggiunto i colleghi in mattinata. L'aria è più distesa rispetto al duro confronto post gara al Brianteo. E ora la testa è alla gara contro l'Udinese di domenica.

Quanto tempo a Vanoli?

Per Vanoli, come scrive La Nazione, Udine potrebbe non essere l'ultima spiaggia anche se arrivasse un risultato negativo. Paratici avrebbe in testa di dare fiducia al tecnico per altre 2-3 partite. Si vuol provare fino alla fine a non cambiare tecnico per la seconda volta e aggiungere un altro stipendio a libro paga.