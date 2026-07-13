Pedullà: "La Fiorentina può chiudere Oso quando vuole ma preferisce aspettare... altri profili dalla Premier"
A differenza di altri nomi già masticati in abbondanza, quello di Oso non è il classico specchietto per le allodole da parte di Paratici. Lo conferma anche Alfredo Pedullà che sottolinea il buono stato della trattativa:
“La Fiorentina può chiudere Oso in qualsiasi momento, ma preferisce aspettare. Un posto in evidenza ce l’ha sempre Ruggeri, era stato sondato Tavares, possono subentrare altri profili anche dalla Premier”.
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