Zazzaroni: "Il messaggio alla famiglia di Dodô è di un soggetto psichiatrico. A chi dice che non bisogna farci caso dico..."

Incresciose parole rivolte via social alla famiglia di Dodo nella giornata di ieri, con la compagna del terzino della Fiorentina che ha denunciato l'accaduto attraverso una storia su Instagram (LEGGI QUI). A commentare l'episodio è stato anche il giornalista Ivan Zazzaroni.

Le parole di Zazzaroni

"Spero che i vostri figli muoiano di cancro" è ciò che ha scritto un soggetto certamente psichiatrico alla moglie di Dodô della Fiorentina. A chi dice che non bisogna farci caso; che i social sono una cloaca (ma intanto li frequentano); che è sufficiente bloccare il maiale; ecco, a queste persone auguro di non ricevere mai messaggi simili. Li chiamano spazi di libertà. Quanto mi fa incazzare questa ipocrisia".

Il post