La pista brasiliana è sempre più impraticabile per la Fiorentina: il Gremio non farà sconti per Viery

Come procede la trattativa per Viery? Il 21enne brasiliano è seguito con molto interesse dalla Fiorentina, che però si è scontrata con la clausola del Gremio, giudicata eccessivamente alta: questo aveva causato un rallentamento nelle operazioni. Il punto lo fa TuttoMercatoWeb.

Blindatissimo

Com'è usanza in Brasile, nell'ultimo contratto firmato dal ragazzo è stata inserita una clausola di gran lunga superiore al suo valore reale: per bypassare le trattative, infatti, servono 50 milioni di euro a ogni squadra estera che ci vorrà provare. Anche per questo motivo, e per il suo potenziale che in patria osannano tanto, il Gremio non ha la benché minima fretta nelle trattative: il contratto, siglato lo scorso gennaio, dura fino al 31 dicembre.

Un treno che sta passando

Si presuppone però che il prezzo sia considerato eccessivo anche per le altre interessate, quali il Bologna e il Nottingham Forest: questi ultimi partono avvantaggiati data la disponibilità economica tipica delle inglesi. L'offerta precedente della Fiorentina, da 12 milioni, non è nemmeno stata presa in considerazione: l'ipotesi più probabile ad oggi è l'abbandono della pista Viery, verso obiettivi più abbordabili.