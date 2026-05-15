De Rossi scaccia le voci di mercato: "Il Genoa è la mia priorità e non è vero che mi hanno cercato in tanti"

Anche il nome di Daniele De Rossi è stato accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi. Il tecnico del Genoa ha commentato così nel presentare la partita con il Milan: “Non è vero che tante squadre mi hanno cercato, e comunque credo che non sarebbe rispettoso per il Genoa parlarne. Questo club ad oggi è la mia priorità”.

“Fastidioso preparare una partita così”

Sulla comunicazione tardiva di data e orario di gioco: “Preparare una partita così è fastidioso, e la stessa cosa vale per le altre squadre coinvolte in questo caso. Per fortuna succede una volta ogni tanto, dobbiamo solo accettarlo. La difficoltà di preparare la gara senza sapere quanti giorni avremmo avuto a disposizione vale comunque anche per i nostri avversari e le altre squadre”.