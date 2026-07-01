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De Gea non sta mai fermo: il portiere viola si allena e scalda i motori. FOTO

Redazione /
David De Gea
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Nelle scorse settimane, poco dopo la fine del campionato, si è parlato a lungo della situazione del portiere della Fiorentina David De Gea. Lo spagnolo sembrava un serio candidato per lasciare il club viola, per quanto la sua permanenza a Firenze sia tutt'altro che in discussione, anzi.

De Gea si allena

Intanto De Gea non dà conto alle voci di mercato e continua ad allenarsi. Nelle sue stori Instagram ha pubblicato un video con due splendidi interventi, con tanto di commento in sottofondo “Che parata fantastica!”.

Il portiere viola scalda i motori

Di seguito, la parata realizzata da De Gea:

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