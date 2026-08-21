Più Atta che Mandragora e chi ci rimette è Mastantuono. Due recuperi certificati
Arthur Atta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Jimenez e Joao Mario, bentornati in gruppo. Ancora però non possiamo dire lo stesso per Atta e Mandragora che invece hanno fatto lavoro differenziato.
La Fiorentina continua a preparare la propria sfida di campionato contro la Roma di lunedì prossimo con questa situazione per quanto riguarda i giocatori che hanno riportato problemi fisici a cavallo del match di Coppa Italia contro il Benevento.
Più Atta
Al di là di tutto c'è però ottimismo sul recupero dell'ex Udinese, che è indubbiamente più avanti rispetto allo stesso Mandragora nel suo programma di reinserimento in squadra.
A ridosso di Kean
Ce la facesse ad esserci Atta, Grosso lo piazzerebbe alle spalle di Kean, con conseguente partenza dalla panchina di Mastantuono.
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