Più Atta che Mandragora e chi ci rimette è Mastantuono. Due recuperi certificati

Jimenez e Joao Mario, bentornati in gruppo. Ancora però non possiamo dire lo stesso per Atta e Mandragora che invece hanno fatto lavoro differenziato.

La Fiorentina continua a preparare la propria sfida di campionato contro la Roma di lunedì prossimo con questa situazione per quanto riguarda i giocatori che hanno riportato problemi fisici a cavallo del match di Coppa Italia contro il Benevento.

Più Atta

Al di là di tutto c'è però ottimismo sul recupero dell'ex Udinese, che è indubbiamente più avanti rispetto allo stesso Mandragora nel suo programma di reinserimento in squadra.

A ridosso di Kean

Ce la facesse ad esserci Atta, Grosso lo piazzerebbe alle spalle di Kean, con conseguente partenza dalla panchina di Mastantuono.